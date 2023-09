Emre Nazli wird ab Oktober neuer Geschäftsführer des Helios Klinikum Pforzheim und der Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe. Dies teilte das Klinikum am Freitag mit.

Nazli, der seit 2016 für die Grüne Liste im Pforzheimer Stadtrat sitzt, kehrt damit an alte Wirkungsstätte zurück. Er arbeitete nach seinem Studium an der Universität Heidelberg zunächst als Büroleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der politischen Verwaltung. 2013 wechselte der gebürtige Pforzheimer zu den Rhön-Kliniken und leitete von Pforzheim aus die Unternehmenskommunikation und das Marketing für die Region Baden-Württemberg.

Nach Übernahme der Rhön-Kliniken durch Helios führte Nazli die Helios Privatkliniken und die Wahlleistungsbereiche der bayerischen und baden-württembergischen Standorte. 2021 wechselte er zu den Schön Kliniken als Klinikgeschäftsführer für Standorte in Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Im Grunde ist es wie ein Nach-Hause-Kommen. Emre Nazli

Designierter Helios-Pforzheim-Geschäftsführer

„Viele Kollegen kenne ich von früher. Im Grunde ist es wie ein Nach-Hause-Kommen“, sagt der 40-Jährige gegenüber dieser Redaktion, der sich zu den kommenden Aufgaben erst nach Dienstantritt äußern möchte, auch aus Respekt vor seinem derzeitigen Arbeitgeber. Für seine Arbeit als Lokalpolitiker sieht Nazli allerdings Vorteile. „Jetzt kann ich deutlich öfter vor Ort in Pforzheim sein“, so Nazli.

Assmann verließ das Unternehmen kurz nach dem Brand

Damit endet auch die Interims-Amtszeit von Florian Aschbrenner und Olaf Kannt, die die Geschäftsführung im Juli von David Assmann übernommen hatten. Der hatte kurz nach dem verheerenden Brand in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums mit einem Toten das Unternehmen verlassen, um sich „einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen“, wie es damals in einer Pressemitteilung hieß. Auch ein Streik Anfang des Jahres fiel in seine Amtszeit.

„Wir freuen uns, dass wir Herrn Nazli wieder im Unternehmen Helios und damit zurück in unserem Team begrüßen dürfen“, teilt Aschbrenner mit. „Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm jederzeit eine gute Hand und viel Erfolg.“ Kannt bedankte sich bei den Mitarbeitern für die Zusammenarbeit. „Hieran kann nun Herr Nazli mit seiner Erfahrung anknüpfen und die beiden Standorte zukunftsweisend weiterentwickeln.“