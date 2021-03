Die Gegner versuchten bis zuletzt, eine Hintertür für die Gelben Säcke offen zu halten. Am Dienstagabend stimmte der Gemeinderat dennoch für die Einführung der Gelben Tonne.

Das tonnenschwere Müllthema ist abgeräumt im Pforzheimer Gemeinderat. Das Gremium befürwortete eine städtische Rahmenvorgabe für das Duale System Deutschland (DSD). Danach werden künftig statt Gelber Säcke Gelbe Tonnen in drei Größen alle 14 Tage zur Leerung am Straßenrand stehen.

Für die Befürworter die Systemwechsels – allen voran Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) – bringt das mehr Sauberkeit in die Stadt. Diesen Aspekt würdigten auch die Gegner. Außerdem unterstrich insbesondere Stefanie Barmeyer von Bündnis 90/Die Grünen dessen Bedeutung für die Umwelt.

„Wenn es Corona nicht gäbe, wäre der Klimawandel das größte Thema“, lenkte auch Jugendgemeinderat Alex Engelmann den Blick auf die ökologischen Aspekte. „Wer hat gesagt, dass Klima einfach ist“, gab er den Problembewussten im Gemeinderat mit.

Gegner haben Kernstadterfahrung

Sie kommen aus der Kernstadt oder haben zumindest hinreichend Kernstadterfahrung, wie erneut teilweise höchst emotionale Redebeträge enthüllten. Ungeachtet großer politischer Unterschiede betonten sie den Mangel an Platz für Gelben Tonnen im dicht bebauten Zentrum und den im Norden, Westen und Osten angrenzenden Stadtteilen.

Gar einen Schlagabtausch lieferten sich dazu Emre Nazli von der Grünen Liste und Reinhard Klein. Er gipfelte in der Einladung an den Einzelstadtrat der Bürgerliste aus Büchenbronn, sich doch mal die Lage anzuschauen. Klein hatte mit Verweis auf ein geringes Gewicht der Gelben Säcke anklingen lassen, es seien mit den neuen Tonnen auch Treppen und Distanzen überwindbar.

Nachverhandlungen mit DSD gefordert

Eine Ursache für das Für und Wider Gelbe Tonne, sprach Jacqueline Roos von der SPD an. Sie findet „vor allem ärgerlich, dass sich DSD einer Lösung verweigert hat“. Dabei ging es um das Ansinnen, mehr Haushalten die Möglichkeit zu eröffnen, aus Platzgründen an den Gelben Säcken festzuhalten. „Die Umsetzung entspricht nicht der Realität“, wandte auch Nazli ein und beantragte hier erfolgreich Nachverhandlungen, beispielsweise für eine stufenweise Umstellung des Systems.

Es seien vermehrt wilde Müllablagerungen sowie weniger Mülltrennung zu befürchten, wandte Constantin Heel ein. Die Junge Liste trat deshalb für eine dreijährige Übergangsphase ein, in der für die Gelbe Tonne geworben wird und gleichzeitig „belastbare Daten“ zur Situation in der Stadt erhoben werden. Schließlich gebe es auch Haushalte, die bereits jetzt andere Tonnen haben, aber eben nicht den Platz für eine weitere, zweifelte er die 70 Ausnahmegenehmigungen an, die nach Angaben der Stadtverwaltung notwendig seien.

Ähnlich argumentierte Christof Weisenbacher (WiP/Die Linke) und beantragte, dass spätestens ein Jahr nach der Einführung ein Lagebericht vorlegt wird. Abgestimmt wurde nicht, nachdem der OB zusicherte, dies ohnehin tun zu wollen. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagte Uwe Hück (Fortschritt und Wandel) zum Sauberkeitsaspekt der Tonnendebatte. Gelegenheit, dies zu überprüfen, besteht ab 1. Januar.