Einkäufer vermiesen einem Räuber seine Tour in der Pforzheimer Innenstadt. Sie sind nicht seine einzige Enttäuschung am Stand von Siegfried Somnitz.

Zeugen sind für Täter bei einem Diebstahlversuch kein Problem mehr. Dies zumindest lässt der Griff nach der Kasse am Pforzheimer Spargelstand von Siegfried Somnitz vermuten. Das Saisonangebot ist wie stets am mittleren Vormittag gut nachgefragt, als ein Mann sich von hinten nähert und nach der Blechkiste greift, in der er die Tageseinnahmen vermutet.

„Ich war gar nicht da, als es passiert ist.“ Die Kundschaft sei angerannt gekommen und habe ihn geholt nach dem Vorfall, erzählt der Betreiber. Es ist nicht das Einzige, was die Spargelliebhaber für ihren Verkäufer aus Oberöwisheim tun.

Ein Mann hat den Täter zu Boden gedrückt. Siegfried Somnitz, Spargelhändler

Der Mann ist längst dingfest gemacht und der Polizei übergeben, als Somnitz seine Pause abrupt beendet hat und zurück an den Stand an der Ecke Blumen-/Brüderstraße kommt.

„Ein Mann war so couragiert und hat den Täter zu Boden gedrückt“, erzählt der 75-jährige ehemalige Fußballstar des VFR Mannheim. Auch die Polizei ist dank eines Anrufs von Zeugen des Vorgangs bereits vor Ort. „Sie war schnell zur Stelle“, nachdem der Diebstahl-Versuch um 10.22 Uhr gemeldet worden ist, sagt Somnitz. Er ist trotzdem „fix und fertig“.

Eine Enttäuschung für den Täter wäre der Diebstahl auch geworden, wenn er erfolgreich gewesen wäre. „Er hat zum Glück nach der leeren Kasse gegriffen“, sagt Somnitz. Der Behälter steht bereits wieder auf dem Tisch hinter dem Stand, als der Spargelhändler darüber erzählt. „Da sind nichts als Stifte drin“, verdeutlicht er und zeigt, dass da nichts zu holen gewesen wäre.

Zweiter Vorfall binnen vier Wochen

Das Geld haben Somnitz und seine Kollegin am Stand aus gutem Grund vor sich stehen – direkt hinter der Spargel- und Erdbeerauslage. Sie hatten bereits vor rund vier Wochen einen Überfall zu überstehen.

Dass selbst eine Kamera mit Täterfoto mitunter wenig ausrichten kann, weiß der Spargelhändler noch von früher. Bei dem Überfall vor etwa acht Jahren war er mit seinem Stand am Eingang zum früheren City-Supermarkt Pischzan im ehemaligen SinnLeffers.

Dieses Mal gibt es zwar keine Aufnahmen. Dafür haben aber etliche Leute beobachtet, wie ein Mann hinter dem Rücken des Verkaufspersonals nach der Kasse greift.

Der mutmaßliche Täter ist der Polizei übergeben. „Er ist 1977 geboren“, hat Somnitz bei der Erstvernehmung des Mannes noch vor Ort mitgeschnitten. Die Polizei bestätigt den Vorgang, hat ihn aber noch nicht protokolliert, als die Geschichte wie ein Lauffeuer die Runde macht in der Stadt.