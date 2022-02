Erinnerung an Bombenangriff: Das Gedenken in Pforzheim geht nach dem 23. Februar weiter

Das Gedenken an den Bombenangriff auf Pforzheim geht auch nach dem 23. Februar weiter. Mit kulturellen Angeboten, von Interventionen in der Stadt bis zu Kinofilmen, wird an die Ereignisse erinnert.

Über den 23. Februar hinaus gibt es Programmpunkte mit thematischem Bezug zum Pforzheimer Gedenktag.

Bis 27. März können im Stadtlabor im Rathaus von außen Bildtafeln betrachtet werden, die 300 Jugendliche kreiert und mit Botschaften versehen haben. Bis 14. März sind – ebenfalls von Jugendlichen gestaltet – die Bildtafeln in der Pforzheimer Innenstadt zu sehen.

Im „Trümmercafé im Stadtteilzentrum KF (Kaiser-Friedrich-Straße 102) bietet der Stadtjugendring bis einschließlich Freitag, 25. Februar, von 12 bis 14 Uhr Gerichte zum Mitnehmen an unter dem Motto „Essen wie zu Kriegszeiten“.

Kommunales Kino zeigt Archivaufnahmen und Zeitzeugen-Interviews

Das Kommunale Kino zeigt am Donnerstag, 24. Februar, 15 Uhr, den Film „Trümmerleben“ mit kommentierten Archivaufnahmen und Zeitzeugen-Interviews, die ein Bild des ersten Nachkriegsjahrzehnts zeichnen.

Direkt im Anschluss um 17 Uhr beleuchtet der Film „Wohlstandsjahre“ die Nachkriegszeit in Pforzheim ab Mitte der 50er Jahre. Am Freitag, 25. Februar, 15.45 Uhr sowie am Samstag, 26. Februar, 13.45 Uhr, ist der Streifen „In so einer alten Stadt“ zu sehen.

Am Samstag, 5. März, werden Stolpersteine verlegt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Zerrennerstraße 29.