Erneut hat es im Pforzheimer Stadtteil gebrannt. Dieses Mal in einer Gartenhütte. Der Polizei, die im Vorfeld ihre Ermittlungen verstärkt hatte, gelang die Festnahme einer möglicherweise Tatverdächtigen.

Gartenhütte in Flammen

Erneut hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr im Stadtteil Brötzingen / Arlinger gebrannt. Laut Polizei Pforzheim wurde auch eine mögliche Tatverdächtige festgenommen. Beim vierten Feuer im Pforzheimer Stadtteil stand eine Gartenhütte in der Dietlingerstraße in Flammen, die durch das Feuer einstürzte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Der Feuerwehr gelang es zu verhindern, dass das Feuer auf andere Grundstücke übergriff und den Brand unter Kontrolle zu bringen. Neben der Feuerwehr war auch die Kriminalpolizei im Einsatz, die die Ermittlungen rund um eine mögliche Brandstifterserie nach mehreren Bränden in Folge verstärkt hatte. Mehrfach hatte es auf dem Geländer der Pforzheimer Arlingerschule gebrannt. Auch ein Polizeihubschrauber war unterwegs.

Die Gartenhütte wurde bei dem Brand komplett zerstört. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Der Beitrag wird aktualisiert.