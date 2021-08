Bangen um Familien zu Hause

Erste Ortshelfer aus Afghanistan im Raum Pforzheim angekommen: „Die Menschen sind ratlos und verzweifelt“

In Pforzheim und dem Enzkreis sind schon erste afghanische Flüchtlingsfamilien angekommen. Am Samstag organisiert das Bündnis Pforzheim nazifrei eine Mahnwache, um die Solidarität mit den Menschen in Afghanistan und den von dort Geflüchteten zum Ausdruck zu bringen.