Bewohnerin im Krankenhaus

Essen auf dem Herd löst Wohnungsbrand in Pforzheim aus

Eine auf dem Herd vergessene Mahlzeit hat in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim einen Wohnungsbrand hervorgerufen. Das Feuer in der Küche verursachte einen Schaden von 20.000 Euro.