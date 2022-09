Vorstand der Jüdischen Gemeinde Pforzheim: „Wir wollen die jüdische Kultur greifbar machen“

Das ist eine Gelegenheit, eine von vielen im Laufe des Jahres, bei der wir uns zeigen können. Es gibt nicht so viele von uns Juden, viele Menschen wissen nicht so genau, was die jüdische Kultur und Religion sind. Und wenn man das nicht weiß, hat man Angst, eine falsche Meinung. Die wollen wir abbauen – und so auch Antisemitismus abbauen.