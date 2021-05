Die CDU vollzieht eine Kehrtwende beim Thema Lärmschutzwall an der Autobahn 8 im Pforzheimer Ortsteil Eutingen. Vorbild ist Niefern-Öschelbronn, wo bereits Ausschreibungen laufen.

Erde ist teuer. Vor allem, wenn es Tonnen davon zu transportieren gibt. Warum nicht einfach die Erde zum Lärmschutzwall anhäufen, statt sie gegen Geld wegzuschaffen?

Diese Erkenntnis bei der CDU bringt nun auf Pforzheimer Seite Bewegung in die festgefahrene Debatte um Lärmschutz entlang der Autobahn 8, abseits des beschlossenen 400-Meter-Tunnels.

Die Idee ist nicht neu. Die FDP hatte seinerzeit sowohl in Niefern-Öschelbronn als auch in Pforzheim entsprechende Wälle auf den Weg bringen wollen. Mit unterschiedlichem Erfolg – und nun läuft man in Pforzheim den Enzkreislern hinterher.