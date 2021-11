Exhibitionist belästigt Frau im Pforzheimer Schlosspark

Die Geschädigte war laut Aussagen der Polizei gegen 16.45 Uhr die Treppenstufen zum Schlosspark in Pforzheim hinaufgegangen, als sie dem Täter begegnete. Der Unbekannte hatte seine Hose heruntergezogen und führte sexuelle Handlungen an sich durch, so die Polizei in einer Meldung.

Laut Personenbeschreibung soll es sich bei dem Täter um einen etwa 1,75 Meter großen Mann handeln, der mit einer weinroten Hose und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet war.

Zudem könnte er zeitweise eine weiße Plastiktüte mit sich geführt haben.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.