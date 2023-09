Exhibitionist belästigt mehrere Personen in Pforzheimer Stadtpark

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen traf eine Frau, welche sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr im Pforzheimer Stadtgarten im Bereich der Werderbrücke aufhielt, auf einen bislang unbekannten Mann.

Dieser lehnte sich offenbar mit einer Hand an die Brücke, während er mit der anderen Hand an seinem Glied manipulierte, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Fahrradfahrer beobachtete das Geschehen

Das Geschehen soll auch von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer beobachtet worden sein, der beim Anblick des Mannes mit dem Kopf schüttelte.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, normale Statur, kurze, braune Haare.

Bekleidet war die Person mit einer braunen Cargohose sowie einem ärmellosen Hemd mit dunkelblauen / weißen Streifen.

Hinweise gesucht

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den Fahrradfahrer, dem der Mann ebenfalls auffiel, unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.