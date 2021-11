Fahren unter Alkoholeinfluss: Auto und Roller stoßen in Pforzheim zusammen

Bei einem Zusammenstoß in Pforzheim zwischen einem Auto und einem Roller hat sich ein Mann leicht verletzt. Dazu stellte die Polizei einen erhöhten Alkoholwert bei dem Mann fest.

Ein 65-jähriger BMW-Fahrer und ein 65-jähriger Rollerfahrer sind am Mittwochabend in Pforzheim zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer, teilte die Polizei mit. Bei ihm stellte die Polizei zudem einen erhöhten Alkoholwert fest.

Der Autofahrer fuhr gegen 17.30 Uhr von seinem Grundstück in der Pforzheimer Nordstadt nach links auf die Straße Am Hauptgüterbahnhof. Dabei übersah er den von links kommenden Rollerfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Bei der Unfallaufnahme vernahm die Polizei Alkoholgeruch bei dem Rollerfahrer. Daraufhin führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen wert von 1,4 Promille. Daraufhin musste der Rollerfahrer eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen dauern an.