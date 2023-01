Fahrer beschädigt anderes Auto und flüchtet auf Supermarktparkplatz in Pforzheim

Auf einem Parkplatz eines Supermarktes am Tannenhofweg hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet. Der Verursacher flüchtete jedoch direkt vom Tatort.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Tannenhofweg in Pforzheim hat am Mittwochabend ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist daraufhin weggefahren, ohne sich um die Abwicklung des Unfalls zu kümmern. Die Polizei teilte mit, dass ein Auto gegen 18.30 Uhr am Heck beschädigt wurde und dabei ein Schaden von etwa 500 Euro entstand.

Eine Zeugin verständigte die Polizei. Nun sucht die Polizei weitere Hinweise. Weitere Zeugen können sich unter (0 72 31) 1 86 31 11 melden.