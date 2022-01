Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall in Pforzheim schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Pforzheim ist ein 43-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Radfahrer war zuvor mit einem Auto zusammengestoßen.

Am späten Dienstagabend ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Calwer Straße und Kreuzstraße in Pforzheim schwer verletzt worden.

Laut dem Polizeipräsidium Pforzheim war ein 39-jähriger Autofahrer gegen 22.45 Uhr auf der Kreuzstraße gefahren und wollte nach links in die Calwer Straße einbiegen. Zeitgleich überquerte ein 43 Jahre alter Fahrradfahrer die Straße auf dem Fußgängerüberweg. Auto und Fahrrad stießen zusammen.

Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für den 43-Jährigen nicht, teilte die Polizei weiter mit.

Die Beamten prüfen derzeit, ob der Autofahrer dem Radfahrer die Vorfahrt genommen hat und ob die fehlenden Reflektoren und Lichter am Fahrrad mit dazu beigetragen haben, dass der Unfall passiert ist.