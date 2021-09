Unbekannte beklauen eine 83-Jährige um rund 10.000 Euro am Mittwochabend in Pforzheim. Die Polizei fandet jetzt nach den Tätern.

Bislang unbekannte Diebe haben am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr in der Steuberstraße 10.000 Euro bei einer 83-Jährigen erbeutet. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, nahmen die Diebe mit der 83-Jährigen zunächst telefonisch Kontakt auf. Dabei überzeugten sie die Frau, dass sie Opfer eines Einbruchs werden würde. Die Täter gaukelten ihr vor, dass sie die 10.000 Euro in Sicherheit bringen wollten und einer der Täter holte das Geld ab.

Im Laufe des Mittwochs häuften sich bereits Anrufe im Stadtgebiet Pforzheim sowie im Enzkreis. Hierbei gab sich einer der Täter als Heiko Moos vom Raubdezernat Pforzheim aus. Den Angerufenen wurde vorgegaukelt, dass man einen Räuber festgenommen habe. Bei diesem habe man eine Liste mit möglichen Einbruchszielen gefunden. Danach wurden die Angerufenen unter Druck gesetzt und aufgefordert, Wertgegenstände, insbesondere Bargeld zur Abholung bereitzulegen, damit man die Wertsachen in Sicherheit bringen könne. Im Fall der 83-Jährigen hatten die Täter Erfolg.

Hinweise werden erbeten

Der Abholer des Bargelds kann wie folgt beschrieben werden: Männliche Person mit Glatzkopf, ca. 30-40 Jahre alt, Deutscher. Der Mann hatte eine normale Statur. Der Unbekannte sei dann in ein schwarzes Taxi mit Pforzheimer Kennzeichen eingestiegen und flüchtig gegangen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0 72 31) 1 86 44 44 in Verbindung zu setzen.