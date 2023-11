Gute Laune trotz Woodstock-Wetter

Fans feiern Prince Damien und Damiano Maiolini bei Schlagerparty in Pforzheim-Brötzingen

Ganz so nass hätte es nicht sein müssen, als am Sonntag Schlagerparty auf dem Martini Markt in Pforzheim-Brötzingen gefeiert wurde. Die Fans feierten Prince Damien und Damiano Maiolini trotzdem.