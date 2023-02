Erster Umzug in drei Jahren

Faschingsnarren verwandeln Dillweißenstein in einen Hexenkessel

Drei Jahre lang mussten die Faschingsnarren in Dillweißenstein pausieren. Beim Umzug am Samstag gab es daher kein Halten mehr: Tausende Fasnetsfans verwandelten den Pforzheimer Stadtteil in einen Hexenkessel.