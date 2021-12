Fast 100.000 Euro Schaden: Brandstifter legt in Pforzheim zwei Feuer und flieht

Brandstifter haben in der Nacht auf Sonntag in der Mannheimer Straße in Pforzheim an mehreren Orten Feuer entfacht. Laut Polizei Pforzheim konnten die Feuer durch die Feuerwehr Pforzheim bereits gelöscht werden. Über den oder die Täter sind noch keine Details bekannt.

Gebrannt haben drei Fahrzeuge bei einer Autovermietung, dort soll der Sachschaden bei 10.00 Euro liegen. Außerdem wurden Paletten vor einer Diskothek angezündet, das Feuer griff auf das Gebäude über, der Schaden liegt bei rund 50.000 bis 100.000 Euro. An einem weiteren Ort in der Straße ist der Versuch weitere Paletten anzuzünden, gescheitert.

Der oder die Täter konnten fliehen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nord telefonisch zu melden, unter 07231/186-3211