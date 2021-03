Fast 2.000 Menschen in Pforzheim schon mit Astrazeneca geimpft - jetzt entfallen 280 Termine täglich

Die letzten Impfungen im Kreisimpfzentrum Pforzheim waren am Montagnachmittag gerade abgeschlossen, da kam die Anweisung: Der Wirkstoff von AstraZeneca darf vorerst nicht weiter genutzt werden. Damit sind auch in der St.-Maur-Halle zunächst für den Rest der Woche alle Termine mit dem Wirkstoff abgesagt. Bisher wurden am Kreisimpfzentrum in Pforzheim knapp 2.000 Menschen mit dem Wirkstoff geimpft.

Die Stadt Pforzheim bittet nun in einer Mitteilung alle Menschen, die bereits einen AstraZeneca-Termin haben, zuhause zu bleiben. Die Betroffenen seien soweit wie möglich per E-Mail informiert worden. Betont wird: Das Vakzin darf selbst dann nicht verimpft werden, wenn die Betroffenen persönlich dazu bereit wären.

280 Termine täglich müssen entfallen

Für die nächsten drei Wochen waren täglich 280 Termine mit AstraZeneca gebucht, wie Stadtsprecher Philip Mukherjee auf Nachfrage mitteilte. Hinzu kommen die Termine für die Zweit-Impfungen, die gleich mitgebucht werden. Gebucht waren sie an sechs Tagen in der Woche.

„Für unsere Bürgerinnen und Bürger, die bereits – teilweise erst nach vielen Versuchen – einen Impftermin vereinbaren konnten, ist das extrem frustrierend“, sagt Oberbürgermeister Peter Boch. Aber Sicherheit müsse an dieser Stelle absolute Priorität haben. Man könne alle Betroffenen nur um Geduld bitten, bis nach entsprechenden Mitteilungen vom Bund oder vom Land Ersatztermine zur Verfügung gestellt werden können. Wann dies der Fall sein werde, könne im Moment niemand seriös vorsagen. Termine für den Biontech-Imfstoff finden wie geplant statt.

Der Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz steigt derweil auch in Pforzheim wieder deutlich an. Lag er vergangene Woche noch vier Tage in Folge unter 35, meldete das Landesgesundheitsamt am Montag einen Wert von 58. Weitere Lockerungen sind damit nicht mehr in Reichweite.

Liegt der Wert auch am Dienstag und damit am dritten Tag in Folge über 50, gibt es sogar neuerliche Verschärfungen. Unter anderem wäre Einkaufen im Einzelhandel dann nur noch per Click&Meet erlaubt.