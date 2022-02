Die Pforzheimer FDP-Gemeinderatsfraktion hat sich bei Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) über die Terminierung von Ausschusssitzungen beschwert. Schon mehrfach sei es vorgekommen, dass Ausschusssitzungen derart verspätet begonnen wurden, dass Stadträte mit anschließenden Sitzungen in Konflikt gekommen seien, beklagt Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

Jüngster Stein des Anstoßes: Der Werkeausschuss am Montag dieser Woche war für 17 Uhr angesetzt, tatsächlicher Beginn war aber erst um 17.55 Uhr.

Um 18 Uhr würden nach einer jahrzehntealten Praxis im Pforzheimer Rathaus aber die Fraktionssitzungen beginnen, worauf in der Vergangenheit stets Rücksicht genommen worden sei, so die FDP. Die jetzige Terminkollision sei kein Einzelfall.

Dies führt zu unzumutbaren Problemen für die Fraktionsarbeit. Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionschef

„Insbesondere die Ausschusssitzungen, die von Bürgermeister Dirk Büscher geleitet werden, sind oftmals in der Abfolge zu eng geplant und überdies nicht stringent genug geleitet. Dies führt zu unzumutbaren Problemen für die Fraktionsarbeit“, kritisiert Rülke.

Gleich drei Sitzungen hintereinander - Pforzheimer FDP kritisiert Verzögerungen

Am Montag waren im Congresscentrum gleich drei Sitzungen hintereinander angesetzt. Erst der Schulbeirat, dann der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, und schließlich der Werkeausschuss. War der Schulbeirat noch zügig erledigt, gab es dann im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen Verzögerungen.

Der von der FDP kritisierte Erste Bürgermeister Büscher (CDU) erklärte, dass es einen Tagesordnungspunkt gab, zu dem es ein grundsätzliches Informationsbedürfnis und einen Meinungsaustausch gab, was entsprechend Zeit in Anspruch genommen habe. „Dies muss in Fachausschüssen auch möglich sein“, betont Büscher, „denn dafür sind diese Ausschüsse da“.

Alter Sitzungsplan gilt schon ab März wieder

Grundsätzlich stehen montags für zwei Ausschüsse, den Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und den Werkeausschuss, zwei Stunden zur Verfügung. Büscher räumt gegenüber dieser Redaktion ein: „Dieser Zeitraum ist in der Tat knapp kalkuliert, er ergibt sich aber aus den Rahmenbedingungen.“

Das Fazit sei einfach: „Wir werden auf die ‚alte‘ Sitzungsplanung zurückkehren und Werkeausschuss sowie Ausschuss für öffentliche Einrichtungen an unterschiedlichen Montagen terminieren.“ Bereits für den kommenden Monat ist das so terminiert.