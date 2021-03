Seit vielen Jahren prägt Hans-Ulrich Rülke als Stadtrat die Pforzheimer Politik. Nach der Landtagswahl will der FDP-Spitzenkandidat endlich Minister werden. Klappt das, würde er aus dem Gemeinderat ausscheiden. Nicht alle wären darüber unglücklich.

Der Störer bringt es auf den Punkt: „Einen Pforzheimer in die Regierung wählen!“, fordert ein knalliger Aufkleber, der seit dieser Woche die FDP-Wahlplakate in Pforzheim ziert. Störer werden die Elemente von Werbeleuten genannt, weil sie die Aufmerksamkeit besonders gut erregen. In diesem Fall künden sie auch von einer Störung im Betriebsablauf der Pforzheimer Politik.

Es geht um Hans-Ulrich Rülke und seine Ambitionen auf ein Regierungsamt in Stuttgart. Aktuellen Umfragen zufolge wäre neben der Fortführung der grün-schwarzen Koalition eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP die einzige Alternative. In diesem Fall würde Rülke, der FDP-Spitzenkandidat im Land, sein lange angestrebtes Ziel erreichen und Minister werden.