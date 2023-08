Pfalzgrafenweiler: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4775

Bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden ist am Sonntagabend ein 31-jähriger Mann auf der Kreisstraße 4775 in Pfalzgrafenweiler.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 18.45 Uhr ein Autofahrer die Kreisstraße 4775 in Fahrtrichtung Erzgrube, so die Polizei in einer Meldung.

Vor einer langgezogenen Linkskurve kam der 31-Jährige aus noch nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit am Wegesrand abgelegtem Kurzholz.

Fahrer verstarb am Unfallort

Durch die Kollision überschlägt sich das Fahrzeug und kommt auf dem Dach zum Liegen, heißt es weiter in der Pressemeldung. Der Fahrzeugführer musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er verstarb am Unfallort.

Mehr zum Thema Vorfall am Samstag Rheinau-Freistett: Polizei sucht Unfallstelle

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr Dornstetten mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen knapp drei Stunden gesperrt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.