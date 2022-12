Die Freiluftkultur kehrte 2022 zurück: Das Happiness-Festival in Straubenhardt steht wie der „Kultursommer“ für den Neuanfang nach der Corona-Zwangspause. Wermutstropfen: Das Open Air an der Enz wurde kurzfristig abgesagt.

Weltoffen, laut friedlich: So kennt man das Happiness-Festival. Und nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sind alle glücklich, dass das Kult-Event am Rande von Schwann im Juli 2022 wieder über die Bühne gehen kann.

Nachdem die Veranstalter das Festival 2020 abgesagt hatten und im Jahr darauf nur ein kleines Happiness mit sechs Konzerten stattfand, feiern 12.000 Fans die Bands und Musiker – allen voran Headliner Seeed. Was die Fans am preisgekrönten Festival nach wie vor überzeugt, ist die familiäre Note und die Nachhaltigkeit, auf die die Veranstalter Wert legen.

Der Ticketverkauf für das Happiness 2023 läuft schon. Und auch einige Bands und Künstler stehen bereits fest: Unter anderem kommen die Chemnitzer Band Kraftclub und der schwäbische Rapper Cro nach Schwann.

Vier Wochen gebündelte Kultur in der gesamten Region

Das Schwanner Festival ist 2022 Teil des Kultursommers – der in Pforzheim, dem Enzkreis und den Landkreisen Calw und Freudenstadt vier Wochen lang Kunst und Kultur aus den vier Kreisen bündelt.

Kulturfans haben nach zwei Corona-Jahren mit vielen Absagen und Verschiebungen die Wahl zwischen Kino, Theater, Comedy und Festivals. Kultur in all ihren Facetten ist das Motto des Veranstaltungsreigens, der in Pforzheim, Enzkreis und in den Landkreisen Calw und Freudenstadt stattfindet.

Hochkarätiges Event kurzfristig abgesagt

Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass das dreitägige CoKo-ENZopen air mit hochkarätigen Künstlern wegen eines abgesprungenen Sponsors und schlechten Ticketverkäufen kurzfristig abgesagt wird.

Und noch ein beliebtes Highlight kehrt Ende Juli zurück: Das internationale Straßentheaterfestival. Zur Theaterbühne unter freiem Himmel verwandeln mehrere Walking Acts und Musikgruppen drei Tage lang die Pforzheimer Innenstadt und den Innenhof des Kulturhauses Osterfeld.

Bekannte Namen wie Udo Lindenberg, Nico Santos, Rainhard Fendrich, Bülent Ceylan und Barclay James Harvest geben sich beim Calwer Klostersommer in der Hirsauer Klosterruine die Ehre, ehe die zwölf Veranstaltungstage mit dem Konzertreigen „Kloster in Flammen“ enden.