Feuer in Pforzheimer Mehrfamilienhaus: Brandursache noch unklar

Verletzt wurde bei dem Brand in der Ebersteinstraße am Samstagmorgen glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

In einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Ebersteinstraße, im Abschnitt zwischen der Kronprinzenstraße und der Salierstraße, hat es am Samstagmorgen kurz nach 8 Uhr gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine Verletzten und das Feuer konnte gelöscht werden. Für die Löscharbeiten und wegen der Rauchentwicklung musste der Großteil der Bewohner das Haus verlassen, lediglich die Bewohner der obersten Wohnung konnten bleiben.

Keine Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Gas und Strom mussten vorübergehend abgestellt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gefunden.

Aufgrund des Vorfalls musste die Ebersteinstraße zwischen der Güterstraße und der Salierstraße in beide Richtungen gesperrt werden, zudem kam es zum erschwerten Durchkommen in der Kronprinzenstraße.