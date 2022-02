Feuerwehr Pforzheim: Beim Twittergewitter bleibt die Lage entspannt

Aus Sicht der Pforzheimer Einsatzkräfte war es am Freitag bis in die Nachmittagsstunden hinein ein insgesamt ruhiger Tag. An sich ist das eine gute Nachricht, in diesem Fall jedoch bedauert Christopher Horst, stellvertretender Sachgebietsleiter Integrierte Leitstelle bei der Feuerwehr Pforzheim, dass er kaum Einblicke in die tagesaktuelle Arbeit der Rettungskräfte geben konnte.

Die Menschen online dabei mitnehmen, das war nämlich ein Ziel des Tags, für den ein „Twittergewitter aus der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz“ vorgesehen war.

„Von den Einsätzen her kann man heute nicht so viel berichten“, resümierte Horst nach den ersten acht der insgesamt zwölf geplanten Stunden. „Bei uns scheint die Sonne und es ist ungewöhnlich ruhig, aber wir sind immer einsatzklar“, twitterte die Stadt in diesem Sinne unter dem Hashtag #pforzheim112 am Nachmittag.

Im Bild zu sehen war da ein menschenleerer Raum mit Ausrüstung. Die einsatzfreie Zeit hat man für eine Kurzschulung genutzt, „wenn schon jemand vom Ausbilderteam der Leitstelle da ist“, so ein anderer Tweet kurze Zeit später.

Wenn man im Einsatz war, dann beispielsweise für eine dringende Patientenverlegung mit Notarzt in die Uniklinik nach Heidelberg. „Jetzt haben wir circa zwei Stunden einen Rettungswagen und einen Notarzt weniger zur Verfügung“, erklärten die Retter via Twitter und wünschten dem Patienten alles Gute.

Vier Stunden später war es eine bewusstlose Person in der Innenstadt, die gemeldet wurde. Notarzt und Rettungswagen wurden in der Folge rausgeschickt. Notfalleinsätze gab es gegen Mittag auch in Wiernsheim und in Maulbronn. „Bei größeren Einsätzen kommt die Führungsunterstützung zum Einsatz, um die Einsatzleitung zu unterstützen“, klärte ein weiterer Tweet in dem Kontext auf.

Feuerwehr Pforzheim will bei Twittergewitter auch Blick hinter die Kulissen geben

Doch auch wenn die Einsatzlage dieses Mal nicht sehr viel Berichtenswertes hergab – anders als im vergangenen Jahr, als man auch auf der Autobahn aktiv war und Einsatzbilder liefern konnte –, wollte man zumindest ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben können, denn, so Horst, auch das ist ja ein wichtiges Ziel dieses Twittergewitters: sensibilisieren für die Arbeit der Rettungskräfte – in dem Fall von „allem was Blaulicht hat, außer der Polizei“.

Dazu zählten dann auch Informationen zur Fahrzeugtechnik; dass die Feuerwehr in Straubenhardt etwa einen neuen Gerätewagen Transport bekommen hat. „Hier können je nach Einsatzart verschiedene Zusatzbeladungen zum Einsatz gebracht werden“, hieß es da. Zudem wurden die Drohnen der neu auf die Beine gestellten Drohnenstaffel gezeigt, verbunden mit dem Hinweis: „Drohnen können für Lageerkundungen aber auch Personensuchen mit Wärmebildkamera eingesetzt werden.“

Etwa 250.000 Telefongespräche wurden über die Leitstelle im vorvergangenen Jahr geführt, klärte ein Tweet auf. Guido Lobermann, Abteilungsleiter Einsatzdienst, hat noch weitere Daten aus 2020 parat: 550.000 Funkgespräche hat man insgesamt gezählt, 62.000-mal musste man ausrücken, davon vor allem für Krankentransporte (19.901-mal) und Rettungswagen-Einsätze (29.789-mal). Für 2021 stehen die statistischen Daten noch nicht fest, Lobermann erwartet aber vergleichbare Zahlen.