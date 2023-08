Gestiegene Anforderungen

Feuerwehr Pforzheim präsentiert ihre neuen Fahrzeuge

Rund 800.000 Euro hat die Stadt Pforzheim in neue Feuerwehr-Ausrüstung investiert. Das Herzstück ist der gut zehn Meter lange Einsatzleitwagen für rund 600.000 Euro. Was ihn so besonders macht.