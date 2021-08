Gastherme im Verdacht

Feuerwehreinsatz und mehrere Verletzte durch Kohlenmonoxid-Austritt in Pforzheim

Einen Kohlenmonoxid-Austritt in einem Mehrfamilienhaus hat es am frühen Sonntagabend in Pforzheim-Eutingen gegeben. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Lebensgefahr besteht bei keiner Person.