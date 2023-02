Feuerwehreinsatz wegen brennender Gartenhütten in Pforzheim

Feuer im Gartenhausgebiet in Pforzheim-Brötzingen: Eine Gartenhütte wurde zerstört, eine weitere beschädigt.

Schaden in vierstelliger Höhe

Am Samstag gegen 23:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes nach Pforzheim-Brötzingen gerufen. In dem zwischen Pelikan- und Habermehlstraße gelegenen Gartenhausgebiet südlich der Fritz-Erler-Schule waren nach Polizeiangaben zwei Gartenhütten in Brand geraten.

Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte der Pforzheimer Feuerwehr wurde eine Hütte zerstört und eine weitere beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich die Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich bewegen.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Habermehlstraße für die Einsatzkräfte halbseitig gesperrt werden. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden, das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.