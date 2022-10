Auf die Zukunft der Hochfeldhalle können der Huchenfelder Ortschaftsrat und zahlreiche Besucher schon einen Blick werfen, bevor am Donnerstagabend eine sehr lange Sitzung beginnt. Es stehen Spinde herum. Die Schränke sind Vorboten der geplanten Umnutzung für rund 80 Flüchtlinge, wie Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) etwas zögerlich bestätigt.

Es ist die vorsichtige Reaktion auf das Kernthema des Besuchs – die Missachtung der Huchenfelder Befugnisse bei der Entscheidung, Sport und andere Vereinsaktivitäten aus der Hochfeldhalle zu verdrängen. Ansonsten hält der Rathauschef nicht hinterm Berg, als er sich den empörten, bei der Sitzung aber konzentriert ruhigen Stadtteilbewohnern stellt.

Ja, der Ortschaftsrat hätte vorher gefragt werden müssen. Peter Boch, Oberbürgermeister

Die Redner finden wohlgesetzte Worte für ihren Ärger über die Umnutzung der Halle. Nicht zuletzt Bochs vorneweg unumwunden eingeräumtes „Ja, der Ortschaftsrat hätte vorher gefragt werden müssen“ mit Entschuldigung ebnet – moderiert vom stellvertretenden Ortsvorsteher Bernd Heintz (FW) – den Weg zu einem konstruktiven Austausch.

Wir reden von Polizeirecht. Detlef Wagner, Justiziar

Die Huchenfelder sehen sich dabei mit einer städtischen „Notsituation“ konfrontiert und erfahren, dass auch für den Rathauschef eine „Hallenbelegung immer die schlechteste Option, das letzte Mittel“ ist. „Wir müssen einweisen“, präzisiert etwas später Rechtsamtsleiter Detlef Wagner die Not: „Wir reden hier nicht von einer normalen Ausgestaltung der Nutzung, sondern von Polizeirecht.“

„Seit dem 24. Februar gibt es eine andere Situation in Deutschland“ stellt Boch das städtische Handeln in den Kontext von „Flüchtlingskrise, Energiekrise, Wirtschaftskrise“. Er räumt ein, Pforzheim sei „nicht genügend vorbereitet auf die Massen, die zu uns kommen“. Im Land gebe es bereits jetzt 20.000 Flüchtlinge mehr als 2015 „und ein Ende ist nicht absehbar“.

Einfach stoppen lasse sich das nicht, sagt Boch weiter. Einen „temporären Aufnahmestopp“ auf kommunaler Ebene, den CDU-Ortschaftsrat Timo Richardon ins Spiel bringt, bezeichnet der Rathauschef als unsolidarisch.

Kleinere Einheiten scheitern am Personal

Am großen Ganzen rütteln Ortschaftsräte und Besucher ansonsten wenig. Ihr Augenmerk gilt der Hochfeldhalle und entsprechend den Anstrengungen der Stadt, andere Notunterkünften zu finden.

„40 bis 50 Bauten sind in Augenschein genommen worden“ lässt Boch wissen. Kleinere Einheiten scheiterten bei erwarteten 160 weiteren Flüchtlingen in diesem Jahr „nicht nur aus der Ukraine“ allein schon am Personalmangel für Security, Catering, Sozialarbeit und anderes. Wenn die Jahnhalle umgenutzt werde, falle im Gegensatz zu Huchenfeld fast durchweg Schulsport aus, nennt der Leiter des Jugend- und Sozialamts, Joachim Hülsmann, ein Kriterium von vielen.

„Nehmen Sie die Anordnung zurück und lassen sie uns neu beginnen“, zeigt sich Wolfgang Reiß (Aktiv für Huchenfeld) wenig beeindruckt von derartigen Darlegungen. Er moniert, dass der Pforzheimer Höhenstadtteil nicht zum ersten Mal überfahren worden sei.

Wir hätten Optionen geliefert, wenn auch vielleicht nicht so bequeme. Timo Richardon, Ortschaftsrat

„Wenn die Stadt Vorschläge angefordert hätte, wir hätten Optionen geliefert, wenn auch vielleicht nicht so bequeme“, zieht auch Richardon das Vorgehen der Stadtverwaltung in Zweifel. In Huchenfeld gebe es viele Ehrenamtliche, die nicht brüskiert werden sollten. Dass Ortschaftsräte keine Antworten auf Fragen der Bevölkerung geben können, weil sie nicht eingebunden sind, „degradiere sie zu Statisten“.

Dass „Container auf dem Messplatz anstatt einschneidender Maßnahmen für Schulen und Jugend“ als besser angesehen werden, machen neben Wolfgang Hohl (CDU) auch Sitzungsbesucher deutlich. Dessen Parteikollege Ralf Schlafer lenkt den Blick auf einen Wegfall der Halle über einen Winter hinaus und moniert, dass den Vereinen nichts angeboten worden sei, die nach eigener Darstellung ihre Existenz bedroht sehen.

Warnung vor Schäden am Sportplatz

Insbesondere Rüdiger Haase und Markus Müller vom Huchenfelder Sportverein übernehmen, als sich gut zwei Stunden und schier unzählige Beratungspunkte später auch die Sitzungsbesucher zur Zukunft der Hochfeldhalle äußern dürfen. Neben dem Los von rund 400 Kindern, auf die die Stadt jetzt nach zwei Jahren Pandemie eine Notlage abschiebe, geht es dabei auch um Versäumnisse.

Die Hochfeldhalle ist unser Herz. Markus Müller, SVH

Haase warnt vor Schäden am Sportplatz, wenn die jungen Kicker jetzt nicht in die Halle können und dass acht Euro für eine Stunde Flutlicht bald nicht mehr reichen werden. Bei der seit Jahren stockenden Sanierung des Vereinsheim, erwartet Müller, dass der Oberbürgermeister auch mal helfe und verweist auf die ungelöste Frage, ob sein Verein denn nun in einem Misch- oder einem Wohngebiet agiere.

„Die Hochfeldhalle ist unser Herz“ ordnet Müller die Umnutzung in das gesellschaftliche Miteinander ein. Huchenfeld sei gastfreundlich und habe Flüchtlinge bislang vorbildlich integriert. Die Leute müssten aber auch in der Lage sein, dies zu leisten. Der Ort habe weder ein Gasthaus als Treffpunkt noch gebe es Möglichkeiten, den Menschen etwas Richtiges anzubieten, die in die Notunterkunft gebracht werden sollen.