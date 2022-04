Frau auf dem Nachhauseweg in Pforzheim sexuell belästigt

Auf dem Heimweg wurde eine Frau in Pforzheim in der Nacht auf Freitag verfolgt, zu Boden gerungen und unsittlich angefasst. Die Täter konnten bislang nicht festgestellt werden.

Eine 41-Jährige ist in der Nacht auf Freitag in Pforzheim sexuell belästigt worden. Die Tat ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf ihrem Heimweg, teilte die Polizei mit. Sie lief von der Westlichen-Karl-Friedrich-Straße weiter in die Höhenstraße, als sie bemerkte, dass ihr zwei männliche Personen folgten.

Auf Höhe des Skater Parks wurde die Frau plötzlich von einem der Täter bei einer Treppe zu Boden gebracht und unsittlich berührt. Die Frau wehrte sich körperlich sowie durch lautes Schreien gegen die Berührungen des Mannes.

Durch ihre heftige Gegenwehr ließ dieser von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Unterführung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Frau beschrieb den Täter als etwa 30 bis 35 Jahren alten Mann mit südländischem Aussehen. Er sprach Deutsch mit Akzent, trug weiße Turnschuhe und war ansonsten dunkel gekleidet.

Zeugen gesucht Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter (0 72 31) 1 86 44 44 mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim in Verbindung zu setzen.