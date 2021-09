Frau demoliert vier Fahrzeuge bei Irrfahrt durch Pforzheim

Eine 45-Jährige hat am Samstagabend bei einer trunkenen Irrfahrt durch Pforzheim vier Fahrzeuge beschädigt und hohe Schäden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 20.45 Uhr in der Hans-Sachs-Straße unterwegs. Zunächst kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Im Anschluss an den Zusammenprall versuchte sie zu rangieren und streifte dabei ein weiteres Fahrzeug, das in der Straße parkte.

Anschließend floh die Frau in ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle, wobei sie ein weiteres geparktes Fahrzeug demolierte. Polizeibeamte konnten die 45-Jährige und ihr Unfallfahrzeug an ihrer Wohnadresse ausfindig machen. Nachdem sie starken Alkoholgeruch an der Frau bemerkten und einen Atemalkoholtest vornehmen wollten, verweigerte die Unfallfahrerin diesen. So blieb den Polizisten nichts anderes übrig, als eine Blutabnahme anzuordnen und ihren Führerschein einzuziehen. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen liegt bei insgesamt 10.000 Euro.