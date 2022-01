Frau schlägt in Pforzheim auf Autodach

Eine Frau hat am Samstagmittag auf das Autodach eines an einer Ampel stehenden Autos eingeschlagen. Sie und der Autofahrer kannten sich. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein 78-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 13.45 Uhr in der Calwer Straße in Pforzheim an einer roten Ampel gewartet, als eine ihm bekannte Frau plötzlich an sein Auto trat und mit einem Beutel auf das Autodach einschlug.

Wie die Polizei mitteilte, bog der Mann schließlich in die Jahnstraße ab, als die Ampel grün wurde. Am Auto entstand durch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und andere Autofahrer, die an der Ampel standen.