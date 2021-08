Viele Herausforderungen

So war der Corona-Sommer in den Pforzheimer Freibädern bisher

Wie läuft die Badsaison bisher in Pforzheim? Große Probleme gibt es in diesem Sommer bei der Datenregistrierung an der Kasse und mit den Anpassungen der Corona-Verordnungen. Das Wetter spielt zudem auch nicht richtig mit, so lautet eine erste Zwischenbilanz.