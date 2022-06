Freilaufender Hund fällt in Pforzheim Artgenossen an

Ein freilaufender Hund ist am Dienstagnachmittag in der Pforzheimer Südweststadt auf einen anderen Hund losgegangen und hat diesen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der angeleinte Hund mit seiner Halterin gegen 17.30 Uhr zu Fuß in der Kleingartenanlage im Bereich der Werner-Siemens-Straße unterwegs.

Als die beiden vom Sportplatz kommend an der Einmündung Bohrainstraße vorbeiliefen, rannte plötzlich ein weißer Hund auf sie zu und verbiss sich sofort in den Hund der Frau. In der Nähe saßen drei Männer und eine Frau auf einer Bank und schritten ein. Daraufhin ließ der Angreifer von dem anderen Tier ab. Der verletzte Hund musste später von einem Tierarzt behandelt werden.

Womöglich gehörte der weiße Hund zu einer dieser Personen. Die Halterin des verletzten Tieres beschreibt die Männer als etwa 30 Jahre alt. Sie trugen keine Kleidung am Oberkörper. Die Frau soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Sie war am Oberkörper mit einem Bustier bekleidet. Der Polizei zufolge könnte es sich bei der Gruppe um Personen aus dem Punkermilieu gehandelt haben. Der nicht angeleinte Hund hatte ein weißes, glattes Fell, Hängeohren, eine kupierte Rute und trug ein Halsband.