Frontalzusammenstoß mit zwei Autos in Pforzheim

Am Samstagnachmittag hat es in Pforzheim einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben. Dabei gab es Verletzte.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, sind in Pforzheim in der Calwer Straße zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden Menschen verletzt. Wie hoch die Zahl der Verletzten genau ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Rettungskräfte und Polizei sind am Unfallort im Einsatz.

Die Calwer Straße ist derzeit in beide Richtungen zwischen Abzweig Bleichstraße und der Jahnstraße gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.