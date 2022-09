Für das Black-Forest-Jazz-Festival sind 18 Konzerte an 16 Orten geplant

Sebastian Studnitzky hat eine Mission – er will den Jazz zu den Menschen bringen. „Jazz ist heute sehr vielseitig und nicht mehr nur Altherrenmusik“, sagt der künstlerische Leiter des Black-Forest-Jazz-Festivals. „Wir haben ein sehr diverses Programm.

Allein durch die Spielstätten.“ Seine Nachricht ist eindeutig: Die Jazzwelt kommt in den Nordschwarzwald! Beim Pressegespräch im Kulturhaus Osterfeld gaben Jazz-Trompeter Studnitzky und das Organisationsteam eine Vorschau aufs Festival.

Pforzheimer Konzerte im Turmquartier, alten Schlachthof und Domicile

Die 18 Konzerte des Black-Forest-Jazz-Festivals werden an 16 Veranstaltungsorten zwischen Maulbronn und Freudenstadt stattfinden. Dabei sind die Spielstätten so gewählt, dass die gesamte Region Konzerte nahezu vor der Haustür erleben kann.

Zu den Auftrittsorten zählen die Kulturhalle Remchingen, das Kurtheater Bad Wildbad, die Festhalle Freudenstadt, die Simmersfelder Kulturwerkstatt und das Schloss Neuenbürg.

Pforzheimer Festival-Locations sind der Alte Schlachthof, das Turmquartier der Sparkasse, das Kulturhaus Osterfeld und das Domicile. Das Café Roland erlebt eine After-Show-Party mit DJ. Auch in der Stadthalle Maulbronn wird ein Konzert stattfinden.

Tod von Klarinettist Rolf Kühn zwingt zu Programmänderung

Der aus Neuenbürg stammende und nun in Berlin lebende Echo-Preisträger Sebastian Studnitzky zeichnet für die künstlerische Planung verantwortlich und ist auch Organisator von Berlins größtem Jazz-Festival „X-Jazz“.

Dank seiner Szene-Kontakte war es möglich, für das Black-Forest-Jazz-Festival ein Programm von großer stilistischer Bandbreite und künstlerischer Qualität zusammenzustellen. Die spannungsgeladene Mischung von bekannten Jazzgrößen und Newcomern verspricht ein interessantes Festival.

Den Anfang machen der ehemalige Freundeskreis-Frontmann Max Herre und WebWeb am Donnerstag, 22. September (20 Uhr), im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld. Weitere Glanzlichter des bis zum 9. Oktober dauernden Festivals sind neben Joo Kraus auch das Bundesjazzorchester, Kid Be Kid und das Moka Efti Orchestra mit der Original-Sängerin aus der Serie „Babylon Berlin“.

In Reihen des Trios Rhymden mischt kein Geringerer als Electro-Jazz-Pionier Bugge Wesseltoft mit. Der plötzliche Tod von Klarinettist und Jazzlegende Rolf Kühn zwang jedoch zu einer Programmänderung. Den ursprünglich geplanten gemeinsamen Konzertabend will Studnitzky zu einer Hommage an Kühn umgestalten.

Film „Blue Note Records – Beyond The Notes“ zeigt legendäres Jazzlabel

Das Kommunale Kino Pforzheim ergänzt das Festival cineastisch. Am 22. September zeigt es den Film „Brüder Kühn – Zwei Musiker spielen sich frei“, der an Rolf Kühn erinnert. Im Film „Blue Note Records – Beyond The Notes“ stehen am 29. September das legendäre Jazzlabel und seine Künstler im Fokus.

Der Festival-Ticketverkauf läuft. Karten kosten zwischen 19 und 40 Euro. Auch ein Festivalpass ist erhältlich. Ausführliche Informationen und einen Link zum Ticketshop gibt es unter auf www.blackforestjazz.de. Neugierige, die sich schon vorab Jazz-Appetit holen möchten, finden dort eine Festival-Playlist mit Hörproben.