Für die gefühlte Sicherheit: Pforzheim bekommt einen Ordnungsdienst

Wenn in Pforzheim über die öffentliche Sicherheit gesprochen wird, kann es schon einmal hitzig zugehen. Die Wortwahl, die Einzelstadtrat Reinhard Klein (Bürgerliste) allerdings in der Debatte traf, wird das Gremium noch eine zeitlang beschäftigen.

„Wenn wir etwas ändern wollten, dann müssten wir die Bevölkerung austauschen. Und das ist doch Utopie“, sagte Klein und löste damit wüste Empörung unter den Gemeinderäten aus. Zumal er noch nachlegte: „Es ist eine bestimmte Bevölkerungsschicht, die diese Probleme verursacht. Das ist Fakt. Wir müssten an dieser Stelle etwas ändern.“

Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) rüffelte ihn prompt: „Ich möchte mich gegen diesen Gedanken verwehren. Wir dienen allen Bürgern Pforzheims“, betonte er.

Da merkt man, welches Geistes Kind so ein scheinheiliger Christ ist!“ Axel Baumbusch

Grüne Liste

Emotionaler wurde Axel Baumbusch (Grüne Liste): „Ich dachte, solche Worte gehören nicht mehr zum Sprachgebrauch“, sagte er in offensichtlicher Anspielung an dunkle Kapitel der Geschichte. „Da merkt man, welches Geistes Kind so ein scheinheiliger Christ ist!“

Hintergrund war die Debatte um einen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). Den Weg dafür hat der Gemeinderat nun freigemacht. In seiner Abstimmung am Dienstagabend folgte das Gremium mit 19:9 Stimmen bei neun Enthaltungen dem Antrag der Verwaltung.

Ordnungsdienst soll jährlich 1,36 Millionen Euro kosten

Zusätzlich zum Aufbau des neuen Dienstes sollen zehn Stellen des bisherigen Gemeindevollzugsdienstes (GVD) entfristet werden. Insgesamt geht die Stadt von Einmalkosten in Höhe von 440.000 Euro aus und laufenden Kosten von 1,36 Millionen Euro jährlich. Grund für die Maßnahme sei ein gestiegenes Unsicherheitsgefühl der Pforzheimer. Ein besonderer Anlass dafür lässt sich zwar mit Zahlen der Polizei-Kriminalitätsstatistik nicht belegen, dennoch sieht man beim Polizeipräsidium Pforzheim die Entscheidung positiv:

„Wir begrüßen die Einrichtung eines KODs, etwa zur Stärkung des positiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durch Präsenzmaßnahmen des KODs“, sagte Polizeisprecher Benjamin Koch vor der Entscheidung. Da gehe es auch um Ordnungswidrigkeiten, Pöbeleien und eben nicht nur Straftaten.

Dabei kam der Impuls nicht aus dem Rat. Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) hatte bereits beim Neujahrsempfang einen Kommunalen Ordnungsdienst als Option ins Spiel gebracht und entsprechend wohlwollend die Abstimmung zur Kenntnis genommen.

AfD stimmt mit der CDU

Entsprechend warb Boch auch für „deutlich mehr Sicherheit, deutlich mehr Präsenz“. Stärkste Verbündete der CDU bei der Abstimmung war die AfD, die geschlossen für den Antrag stimmte. Zwar ist Pforzheim laut Kriminalstatistik die zweitsicherste Stadt Baden-Württembergs. Das „subjektive Sicherheitsempfinden“ sei aber ein anderes und dem müsse man begegnen.

„Es handelt sich um eine Investition in Sicherheit“, sagte Diana Zimmer (AfD). Zu den weiteren Unterstützern gehörten auch die Unabhängigen Bürger. „Wir müssen berücksichtigen, dass öffentliche Räume immer mehr Angsträume werden. Als Frau ist mir am Leo auch nicht immer wohl zu Mute“, sagte Nicole Gaidetzka.

18 Gemeinderäte verweigerten dem KOD allerdings ihre Unterstützung. Hans-Ulrich Rülke (FDP) bezweifelte, dass ein kommunaler Ordnungsdienst ausreichend polizeiliche Kompetenz habe, um genau da zuzugreifen, wo es nötig wäre. „Ich fürchte, dass wir sehr viel Geld für eine Scheinlösung ausgeben. Nichts wird besser und die Frustration der Bevölkerung wird noch steigen“, sagte Rülke.

Hohe Kosten schrecken die linken Fraktionen ab

Vor allem die Höhe der Kosten regte die linken Fraktionen auf, bedeute das doch auch weniger Geld für Sozialprojekte vor dem Hintergrund der Haushaltsberatungen. „Man kann nicht mit Polizeipräsenz allein die Probleme an der Wurzel packen“, kritisierte Jacqueline Roos (SPD), deren Fraktion sich enthielt. Auch die Grünen Fraktionen sowie Wir in Pforzheim enthielten sich beziehungsweise stimmten dagegen mit ähnlicher Argumentation.

Und überhaupt kündigte man an, der ganze Plan halte nur bis zu den Haushaltsberatungen. Dann werde man eh nochmal alles auf den Prüfstand stellen - auch die Kosten für den KOD.

Verhandlungen zu Victor-Rehm-Areal

Abseits der KOD-Debatte entschied das Gremium, Verhandlungen über eine Ansiedlung des Südwestdeutschen Kammerorchesters und der Pforzheim-Galerie im Victor-Rehm-Areal zu starten. Ein etwaiger Mietvertrag müsste allerdings noch einmal dem Gemeinderat vorgelegt werden, zahlreiche Fraktionen meldeten bereits finanzielle Bedenken an, wollten aber „erst einmal zustimmen“.

Ochsenwäldle-Gewerbegebiet ist vom Tisch

Endgültig vom Tisch hingegen ist ein Gewerbegebiet im Ochsenwäldle. Das teilte die Verwaltung mit und nannte unter anderem die fehlenden Ausgleichsflächen für Nadelholzbäume als Grund.