Hamas-Massaker und die Folgen

Gastbeitrag: Jüdische Minderheit als Prellbock – in Baden und überall

Der 7. Oktober 2023 markiert ein einschneidendes Ereignis – für Israel, aber auch für die Juden überall in der Welt, so auch in Baden, erläutert Rami Suliman von der Israelitischen Kultusgemeinde Baden in seinem Gastbeitrag.