Steigende Preise

Gastro in Pforzheim: Gibt es noch genug Trinkgeld?

Die Auswirkungen der Inflation sind in fast allen Lebensbereichen spürbar. Ein Blick in die Speisekarten verrät: Auch in Pforzheimer Restaurants müssen die Kunden tiefer in die Tasche greifen. Wie wirkt sich das auf das Ausgeh-Verhalten aus?