Umwelthilfe will drastische Erhöhung

Das kostet Anwohnerparken in der Region

Die Unterschiede in der Region sind groß. In Ettlingen und insbesondere in Baden-Baden kommen Anwohner beim Parken am günstigsten weg, Karlsruhe steht einsam an der Spitze. Die Jahresgebühr könnte dort aber bald noch einmal verdoppelt werden.