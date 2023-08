Bereich in der Nordstadt abgesperrt

In der Pforzheimer Nordstadt ist laut Informationen der Polizei in einem Wohngebäude ein Gefahrenstoff ausgetreten. Das Haus in der Salierstraße musste geräumt werden. Ein Bereich zwischen der Kronprinzenstraße und der Ludwig-Wilhelm-Straße ist deshalb aktuell abgesperrt.

Feuerwehr mit Spezialfahrzeug vor Ort

Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr ist ebenfalls vor Ort. Ein Experte für chemische Gefahrenstoffe nahm vor Ort Messungen vor. Für die Bewohner der umliegenden Häuser besteht demnach keine Gefahr.

Bei zwei Menschen besteht der Verdacht, dass sie durch die Substanz kontaminiert wurden. Sie kamen vorsichtshalber zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 21.55 Uhr]