Verzögerung beim Leeren

Gelbe Tonnen in Pforzheim: Weshalb sich der Müll in der vergangenen Woche stapelte

Noch läuft nicht alles wie es soll, bei den Gelben Tonnen für Leichtverpackungsmüll in Pforzheim. In der vergangenen Woche türmten sich noch die alten Gelben Säcke auf den Gehwegen in der Stadt. Die wichtigsten Fragen zur Umstellung.