Im Grunde waren sich ja alle einig bei der Gemeinderatssitzung im Pforzheimer CCP am Dienstag. Und doch wurde die Abstimmung über die umstrittene Baumschutzsatzung mit einer großen Mehrheit abgelehnt.

Bedeutet: Grundstückseigentümer dürfen in Pforzheim weiterhin ihre Bäume fällen, ohne das vorher bei der Stadt zu beantragen. Darum ging es im am heißesten diskutierten Punkt der Sitzung – nachdem ein erneuter Antrag zum Thema Bäder schon in den Ausschüssen gerügt wurde und daher kurzfristig von der Tagesordnung flog.

Und wenn man das Abstimmungsergebnis in puncto Bäume zum Maßstab nimmt, hätte für die Antragsteller von Verwaltung und Grüner Liste auch hier eine Vertagung Sinn ergeben.