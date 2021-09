Der Pforzheimer Wochenmarkt auf dem Turnplatz an der Enz hat mit seiner Vielfalt hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Seit einem Jahr können Besucher beim Erledigen ihrer Einkäufe auch Kaffee trinken.

Die mobile Kaffeebar Gentlemans Blend macht das möglich – und zwar bei jedem Wetter. Der charakteristische Duft ist schon von weitem wahrzunehmen und führt viele Wochenmarkt-Besucher unweigerlich zum Stand. Dort reihen sich die Kaffeedurstigen aneinander, das schwarze Gebräu bringt die Menschen zusammen.

Der Inhaber Mathias Dietz und seine Assistentin Naëmi Klawitter, beide gelernte Barista, bieten hier fünf Hauptsorten Kaffee für jede Zubereitung feil. Ursprungsländer des biologisch angebauten Kaffees sind Indien, Mexiko, Brasilien, Kolumbien und Äthiopien.

Serviert wird der Kaffee nach Kundenwunsch mit Demeter-Kuhmilch von örtlichen Betrieben, Erbsenproteindrink, Haferdrink oder einfach nur schwarz. Und alles in Mehrweg-Bechern.

Inhaber setzt auf kurze regionale Wege

„Unsere Produkte und auch der Marktstand sind in stetigem Wandel und können so auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren. Diese Dynamik macht uns aus und bereitet uns große Freude“, sagt Mathias Dietz.

Bei der Beschaffung setzt der Inhaber der Kaffeebar auf kurze regionale Wege, um so wenig CO 2 wie möglich auszustoßen. Faire Geschäftsbeziehungen mit den Erzeugern seien ihm wichtig, sagt er.

Die verwendeten Bohnen werden bei niedrigen Temperaturen von 120 bis 190 Grad Celsius mindestens zwölf bis 18 Minuten lang – je nach Bohne – geröstet. Ab einer Röstzeit von zwölf Minuten wird die Chlorogensäure, welche auf den Magen schlagen kann, abgebaut.

Chlorogensäure und Kaffeegenuss Chlorogensäuren sind Ester aus Kaffeesäure und Chinasäure. Sie sind mitverantwortlich für die anregende Wirkung des Kaffeegetränks, heißt es in einer Veröffentlichung von Dagmar Schecklmann und Matthias Ritter von der Universität Bayreuth. Einige Kaffeetrinker mit empfindlicherem Magen klagen nach dem Genuss über Beschwerden – wofür auch die Chlorogensäure verantwortlich gemacht wird. Um den Kaffee bekömmlicher zu machen, werden die Bohnen geröstet. Dabei wird ein großer Teil der Chlorogensäure zerstört. Ob die Magenbeschwerden wirklich damit zusammenhängen, ist unklar. Denn viele andere Nahrungsmittel, die die Säure enthalten, rufen diese nicht hervor, etwa Äpfel, Heidelbeeren oder Weintrauben.

Inspiriert wurde Dietz vom geselligen Zusammenkommen und dem Lebensstil in den Cafés von Barcelona und der wertschätzenden Auseinandersetzung mit dem Produkt Kaffee, verrät er. Und da er diese Szene in Baden-Württemberg noch nicht so verbreitet sah, war die Geschäftsidee geboren.

Als sich der Designer Oliver Haller dem Erscheinungsbild seiner Website annahm, war der Grundstein für Gentlemans Blend gelegt. Hier hat der Kunde die Auswahl zwischen reinen Kaffeesorten, Kaffeemischungen, Präsenz auf Wochenmärkten, Events und Schulungen.

„Unser Produktportfolio ist so abgestimmt, dass wir für sämtliche Zubereitungsweisen und Anwendungen den perfekten Kaffee bieten können“, erklärt Dietz.

Tagesschulung für angehende Barista geplant

In Planung ist zudem eine Tagesschulung für angehende private Barista, um zu informieren, Interesse an hochwertigen Kaffees zu wecken und um den Einstieg in die Kaffeewelt zu öffnen.

In Pforzheim ist die Kaffeebar Gentlemans Blend jeden Samstag auf dem Wochenmarkt am Turnplatz in Pforzheim, immer von 7 bis 13 Uhr.

Auch in Karlsruhe ist die Kaffeebar vertreten, und zwar montags, mittwochs und freitags, jeweils von 7.30 bis 14 Uhr am Stephansplatz sowie über die Sommerzeit in Kooperation mit Naëmi Coffee in der Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe.