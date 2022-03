Geräte im Wert von 27.000 Euro aus Pforzheimer Schule gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Pforzheimer Schule haben Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Bargeld und neuwertige EDV-Geräte entwendet. Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um die Hilfe von Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben sich im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in eine Schule in der Graf-Leutrum-Straße in Pforzheim eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am Donnerstag in das Gebäude ein, teilte die Polizei mit.

Die Täter durchsuchten dort mehrere Räume. Bei dem Einbruch wurden neben Bargeld neu angeschaffte Laptops und weitere EDV-Geräte im Gesamtwert von etwa 27.000 Euro gestohlen. Die Kriminaltechnik war zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen dauern weiter an.