Grundrechte eingeschränkt?

Gericht entscheidet über Berufung: Abtreibungsgegner gehen gegen Pforzheimer Pro-Familia-Urteil vor

Wie nah dürfen christliche Aktivisten vor einer Schwangerschafts-Beratungsstelle demonstrieren? Ein in Pforzheim gefälltes Urteil steht beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zur Überprüfung an. Hat die Stadt Grundrechte unzulässig eingeschränkt?