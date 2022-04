Prozess am Landgericht Karlsruhe

Gerichtsmedizinerin seziert das Grauen im Pforzheimer Laubgässchen: Opfer wurde „mit ungeheurer Wucht verletzt“

Ein 66-Jähriger wird in Pforzheim überfallen und dabei so schwer verletzt, dass er an den Folgen stirbt. Beute machen die Täter keine. Eine Augenzeugin verjagt die Täter. Das Duo stand wohl unter Drogeneinfluss als es das Opfer schwer Verletzte.