Vor 75 Jahren wurde in Pforzheim der Gemeinderat gewählt. Es war die erste freie Wahl nach der Nazi-Diktatur. Die SPD erhielt dabei die meisten Stimmen. Ein Blick in die Geschichte.

Pforzheim vor 75 Jahren, am 26. Mai 1946: In der zerstörten Stadt hat einen Tag zuvor, am Samstag, wieder ein Wochenmarkt auf dem Turnplatz stattgefunden. Eine Woche zuvor waren rund 1.300 Menschen in die überfüllte Christuskirche nach Brötzingen gekommen, in der Pastor und Widerstandskämpfer Martin Niemöller zum Thema „Schuld“ zur Pforzheimer Bevölkerung sprach.

Die ist nun an diesem Sonntag aufgerufen, erstmals 13 Jahre nach Nazidiktatur und Kriegsende einen Gemeinderat frei und geheim zu wählen, nachdem Oberbürgermeister Friedrich Adolf Katz und die bisherigen Bürgervertreter von der US-Militärregierung eingesetzt worden waren.

Drei Monate lang hatten die französischen Besatzungstruppen die Überlebenden des Infernos vom 23. Februar 1945, das beim abendlichen Luftangriff der Alliierten mehr als 17.000 Tote gefordert hatte, in Angst und Schrecken versetzt. Plünderungen, Raum und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung.