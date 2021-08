Wegen gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraubs muss sich ein junger Pforzheimer vor der großen Jugendstrafkammer des Landgerichts Karlsruhe am Amtsgericht Pforzheim verantworten.

Verhandlung am Amtsgericht Pforzheim

So jedenfalls fasst Staatsanwalt Christian Schwab seine Anklage zusammen, die auf einer Reihe von Einzeldelikten beruht.

Danach soll am 30. Januar dieses Jahres der 20-jährige Auszubildende eines Pforzheimer Autohauses einen Arbeitskollegen in einen Hinterhalt gelockt haben. Zwei Komplizen seien in einer Büchenbronner Waldhütte über das Opfer hergefallen, hätten ihm eine Sturmhaube über- und die Kleider ausgezogen, ihn mit Tritten malträtiert, ihm gar gedroht Finger und Penis mit einer Rebschere abzuschneiden. Damit habe er dazu gebracht werden sollen, 45.000 Euro abzugeben.

Der Angeklagte räumte weite Teile der Anklage ein. Dabei entpuppte sich der angesichts solcher Tatvorwürfe vermeintlich harte Bursche auf der Anklagebank glatt als das Gegenteil.