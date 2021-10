Gewalttat vor Pforzheimer Kneipe: 24-Jähriger tritt auf Frau ein

Nach einem Streitgespräch verlor ein Mann in einer Pforzheimer Kneipe die Kontrolle und attackierte mehrere Gäste. Besonders schlimm erwischte es dabei seine 32-jährige Begleiterin.

Auf äußerst brutale Weise hat ein 24-Jähriger am frühen Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr in einer Gaststätte in der Pforzheimer Bleichstraße gewütet. Wie die Polizei mitteilt, besuchte der Mann mit einer 32-jährigen Bekannten die Gaststätte, als es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden kam. Zunächst fand dieser noch verbal statt, eskalierte jedoch immer weiter.

Der 24-Jährige verlor nach einer Zeit die Kontrolle, warf einem anderen Besucher der Kneipe ein Bierglas ins Gesicht und beleidigte ihn. Eine weitere Besucherin schlug er ins Gesicht. Im Anschluss packte er seine Bekannte und zerrte sie aus der Gaststätte, wo er sie zu Boden stieß und auf sie eintrat.

Anschließend ließ er die Frau liegen und entfernte sich vom Tatort. Kurz nach Eintreffen der Polizei tauchte er dort wieder auf und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein griffbereit in der Hosentasche aufbewahrtes Messer.

Der Gewalttäter wurde auf die Polizeiwache gebracht. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von weit über zwei Promille. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Seine 32-jährige Begleitung wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.